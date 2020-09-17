В Польше и Литве ответили на заявление о закрытии границы Белоруссией

В Польше и Литве, после объявления Александром Лукашенко о закрытии границы с Белоруссией, прокомментировали это заявление.

Как сообщил министр внутренних дел Литвы, на данный момент движение через литовско-белорусскую границу идет в обычном порядке. Отмечается, что пока литовские пограничники не получали никаких уведомлений от белорусских коллег о закрытии границ.

- Транспорт через границу следует без каких-либо задержек в обычном режиме, - заявила глава МВД балтийской республики Рита Тамашюнене в эфире радио LRT.