В Польше и Литве ответили на заявление о закрытии границы Белоруссией

Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Польше и Литве, после объявления Александром Лукашенко о закрытии границы с Белоруссией, прокомментировали это заявление.

Как сообщил министр внутренних дел Литвы, на данный момент движение через литовско-белорусскую границу идет в обычном порядке. Отмечается, что пока литовские пограничники не получали никаких уведомлений от белорусских коллег о закрытии границ.

- Транспорт через границу следует без каких-либо задержек в обычном режиме, - заявила глава МВД балтийской республики Рита Тамашюнене в эфире радио LRT.

Ранее сообщалось, что Беларусь закрывает границы Литвой и Польшей, а также усиливает контроль с Украиной. Как заявил глава Республики Александр Лукашенко, такое решение оказалось вынужденным.

- Необходимо отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада - с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить границу, к величайшему сожалению, с нашей братской страной, Украиной, - заявил лидер Беларуси.