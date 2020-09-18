"Пока папу целуют": Колю Лукашенко заметили рядом с отцом в Минске

Александр Лукашенко с сыном Николаем Фото: EAST NEWS

Младшего сына президента Республики Беларусь Колю Лукашенко заметили рядом с отцом в Минске. Сын сопровождал отца на женском форуме "За Беларусь".

Глава государства выступил в "Минск-арене", а после спустился к зрителям. Сторонники Александра Григорьевича обступили белорусского лидера, благодарили и обнимали.

Одна из женщин поцеловала Александра Лукашенко в щеку, оставив на щеке заметный след красной помады. Пока папу Коли целовали, "белорусский принц" стоял за спиной, наблюдая за происходящим.

Напомним, сайт KP.ru писал ранее, что визит президента не был никак анонсирован заранее. Сам Лукашенко во время своего выступления рассказал о том, как спонтанно принял решение посетить это мероприятие, когда узнал, что оно на тот момент еще не завершилось. Во время своего выступления белорусский лидер также заявил, что республика вынуждена закрыть границы с Западом.