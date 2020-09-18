На реконструкцию Белого дома направят более пяти миллиардов рублей Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В российской столице планируется провести реконструкцию здания Белого дома, расположенного на Краснопресненской набережной.

Сообщается, что на эти нужны будет выделено 5,27 миллиардов рублей. Необходимость восстановления здания связана с аварийным состоянием кровли и высокой степенью износа инженерных систем.

На время работ по восстановлению строения часть сотрудников переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца). Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запретная зона: в мрачных лабиринтах Белого дома впору снимать фильмы о конце света

Корреспондент kp.ru Андрей Зайцев попал на экскурсию по Дому правительства и удивился, как сыро и неуютно в коридорах власти (подробности)