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Политика

Захарова пообещала справедливый ответ на санкции Запада против России

По словам представителя МИД РФ, то, что мы сейчас наблюдаем — "это санкционный зуд"
Юлия КЕКОВА
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Захарова пообещала справедливый ответ на санкции Запада против России

Захарова пообещала справедливый ответ на санкции Запада против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки стран Запада использовать санкции в отношении России будут только нарастать, но Москва не оставит их без ответной реакции, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, цитируя готовящееся к публикации интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова.

- Сергей Викторович там применил прекрасную метафору: "То, что мы сейчас наблюдаем - это санкционный зуд, и он только нарастает", - сказала она.