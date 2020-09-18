Захарова пообещала справедливый ответ на санкции Запада против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки стран Запада использовать санкции в отношении России будут только нарастать, но Москва не оставит их без ответной реакции, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, цитируя готовящееся к публикации интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова.

- Сергей Викторович там применил прекрасную метафору: "То, что мы сейчас наблюдаем - это санкционный зуд, и он только нарастает", - сказала она.