Захарова пообещала справедливый ответ на санкции Запада против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Различные попытки западных стран в целях использовать санкции против России будут только нарастать, но Москва не оставит их без ответной реакции. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, цитируя готовящееся к публикации интервью главы ведомства Сергея Лаврова.

- Сергей Викторович там применил прекрасную метафору: "То, что мы сейчас наблюдаем - это санкционный зуд, и он только нарастает", - сказала она.

Также по ее словам, российская сторона всегда "действует зеркально" и всегда старается поступать по справедливости.

- Все наши действия симметричные, зеркальные, они точечно действуют в том же русле, в котором мы получаем удар - и соответственно, наносим ответ, потому что без ответа в дипломатии дела не делаются, - рассказала Мария Захарова в программе ведущего Владимира Соловьева на YouTube.