Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета ВМС США

Российские средствами контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к госгранице РФ две воздушные цели. Для их опознавания в воздух был направлен истребитель СУ-27.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и сопроводил их над.

Отмечается, что американские воздушные судна были замечены над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом 17 сентября сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.