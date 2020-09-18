В Минобрнауки назвали 10 новых правил приема студентов в вузы

Министрество науки и высшего образования РФ утвердило новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Как сообщается на сайте ведомства, правила вступят в силу с 2021/22 учебного года.

Основной акцент – на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы.

10 новых правил:

1. введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.

2. Вузы смогут сами устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов.

3. Вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования.

4. В вузах станут самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент будет участвовать в конкурсе – не менее 2 и не более 10.

5. Подача документов в электронной форме (наряду с представлением документов лично и по почте) становится обязательным способом для вузов.

6. Устанавливается возможность для поступающих внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление о приеме (например, по другой специальности).

7. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее 5 раз в день.

8. Упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения.

9. Если по итогам основного этапа зачисления остались незаполненные места (абитуриенты отказались от поступления), вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на такие места на основании конкурсных списков.

10. Информация о приеме, включая правила приема, размещается вузами на своих официальных сайтах в сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема (ранее – не позднее 1 октября).