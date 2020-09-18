Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 миллионов Фото: REUTERS

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за весь период распространения вируса среди населения превысило 30 миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Сообщается, что число ковид-положительных на данный момент насчитывается 30 003 378 человек, умерли 943 203 человека, вылечились 20 398 381. Наибольшее количество случаев инфицирования (6 664 021) специалисты зафиксировали в Соединенных Штатах Америки. Далее следуют Индия (5 118 253) и Бразилия (4 419 083).

Тем временем в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с covid-19, зарегистрирован 1 085 281 случай заражения, вылечились от инфекции 895 868 человек, скончались - 19 061.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за быстрого распространения вируса многие страны закрыли свои границы. В результате этого практически остановилось международное авиасообщение. Теперь же постепенно ситуация налаживается, однако есть эксперты, предупреждающие о возможной второй волне коронавируса в мире этой осенью.