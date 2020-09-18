Последние новости на утро 18 сентября 2020: Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Важные новости утра Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние новости на утро 18 сентября 2020 года: Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о закрытии границ с западом. В первую очередь это касается границ с Литвой и Польшей. Также, по его словам, усиление ожидается на государственной границе с "братской" Украиной. Белорусский лидер в своем выступлении на женском форуме в Минске отметил, что подобная мера является вынужденной.

- Мы вынуждены <...> закрыть государственную границу с западом. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить госграницу с нашей братской Украиной, - заявил Лукашенко 17 сентября.

Тем временем, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 30 миллионов. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.

В Минобрнауки назвали 10 новых правил приема студентов в вузы, которые вступят в силу с 2021/22 учебного года. Они необходимы для порядка при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в вузы.

Различные попытки со стороны Запада использовать санкции против России будут только нарастать, но Москва не намерена оставлять их без ответной реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона всегда "действует зеркально" и поступает по справедливости.