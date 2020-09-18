Посольство России требует от США объяснений репортажа об «украинских подразделениях в Крыму» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в США требует у американских властей разъяснений репортажа телеканала NBC, который рассказал о поддержке «украинских подразделений» в Крыму со стороны Вашингтона.

«Посольство с глубокой обеспокоенностью заметило утверждения в репортаже NBC относительно связей США с "украинскими подразделениями, воюющими с российскими силами в Крыму" … неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае они говорят конкретно о России», - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованной в Facebook.

В посольстве отмечают, что, если сказанное в репортаже правда, а «не географическая близорукость» телеканала, то американские власти должны прояснить, способствовал ли Вашингтон напрямую или косвенно Службе безопасности Украине в организации террористических атак против жителей полуострова.

«Украинские подразделения в Крыму» упоминали в репортажи в рамках освящения приписываемых России американской прессой неподтвержденных попыток предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. По заявлениям NBC заявлял, некоторые официальные лица в США полагали, что подобные действия Москвы могли стать ответом на поддержку Вашингтоном подразделений на полуострове.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума 2014 года. В ходе голосования, за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики