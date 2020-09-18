Число мутаций коронавируса назвал Роспотребнадзор Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавирусной инфекции нового типа, из них только 22 зафиксировались и стабильно наследуются. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Эксперты уточняют, что те устойчивые мутации произошли еще в период с января по март, после чего в геноме коронавируса не были выявлены мутации, которые получили бы широкое распространение.

Самым устойчивым изменением ученые назвали появление двух единичных мутаций, которое отмечено у более 93 процентов исследуемых образцов. Первые варианты вируса с такими мутациями зарегистрировали в конце января в Китае, позже их выявили в Австралии, а в конце февраля - в большинстве стран Западной Европы, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Саудовской Аравии, Марокко, Сенегале. На территории России эту пару мутаций зафиксировали у 99 процентов исследуемых образцов.

Однако после сравнения геномов коронавируса на территории России и зарубежных стран специалисты пришли к выводу, что распространенные в Западной Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), были массово завезены в Россию в марте и апреле.

Как писал ранее сайт kp.ru, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 миллионов. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на пятницу, 18 сентября, насчитывается 30 003 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России выявили 1 085 281 заболевших.