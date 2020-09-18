Видео протечки в российском Доме правительства опубликовали в сети

Видео протечки в Белом доме опубликовали в сети Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Протечки в здании российского Дома правительства, расположенного на Краснопресненской набережной в Москве, показали на видео.

Видеозапись опубликовал Telegram-канал РБК. Кадры предоставила пресс-служба российского правительства в ответ на запрос о причинах проведения реконструкции, на которую, как писал kp.ru, выделят более пяти миллиардов рублей.

На видеозаписи можно увидеть, как в одном из подвальных помещений Белого дома из бетонного пола бьют фонтаны воды, а на парковки на столько сильно протекает крыша, что служащий садится в автомобиль, когда над ним держат зонт.

Протечки в здании российского Дома правительства

Напомним, сообщалось, что на реконструкцию Белого дома выделят 5,27 миллиарда рублей, которые необходимы для восстановления здания в связи с аварийным состоянием кровли и высокой степенью износа инженерных систем. На время работ по восстановлению здания часть сотрудников переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца).