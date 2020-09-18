Володин назвал резолюцию Европарламента по Белоруссии грубым вмешательством в дела страны Фото: Евгения ГУСЕВА

Резолюция Европарламента по Белоруссии является грубым вмешательством в дела республики, подобная попытка подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самих евпропарламентариев. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в минувший четверг, 17 сентября, Европарламент принял резолюцию, где отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали Евросоюз ввести санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко, а координационный совет оппозиции Белоруссии «временным представителем народа» до проведения новых выборов в республике.

«Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России», - заявил Володин.

По словам политика, западные страны понимают, что Москва не позволит нарушать международное право, тем более, когда есть договорные отношения в рамках ОДКБ и Союзного государства, которые не допустят подрыв суверенитета соседнего государства.

«На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с (российским блогером Алексеем) Навальным – для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии», - добавил депутат