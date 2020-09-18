В Москве вылечили еще 1 107 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 1 107 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция нового типа. Таким образом по состояния на пятницу, 18 сентября, общее количество вылечившихся от COVID-19 в российской столице превысило 235 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться … Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136», - сообщила помощник столичного градоначальника.

Напомним, за минувшие сутки от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще восемь пациентов московских больниц с положительным результатом на коронавирус, и число жертв коронавирусной инфекции в столице увеличилось до 5 033 человек

Всего же с начала пандемии в Москве выявили уже 274 003 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день, 17 сентября, медики выявили 730 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.