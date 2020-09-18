Джозеф Байден назвал Россию противником США Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Москва является противником для Вашингтона

«Считаете ли вы, что Россия - враг?» - поинтересовался американский политик у ведущего, выступая на мероприятии, организованном телекомпанией CNN в штате Пенсильвания. «Я считаю, что Россия - противник. Я действительно так думаю», - отметил он.

Кроме того, Байден прокомментировал «расплату» за «вмешательство» России в американские выборы. По его словам, речь не идет о войне, но Москва «заплатит за это цену, это будет экономическая цена».

«С моей стороны было бы опрометчиво говорить об этом более подробно. Но я уверяю вас, что они заплатят цену», - завил он, и еще раз выразил уверенность в том, что Россия не хочет, чтобы он стал главой Белого дома

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Байдену, в случае победы на предстоящих выборах, «не хватит ума» вести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.