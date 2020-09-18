Генпрокуратура поручила проверить повышение цен на гречку Фото: Евгения ГУСЕВА

Генпрокуратура России поручила проверить сообщения о резком повышении цен на гречку и пшено. В ведомстве подозревают, что речь может идти о картельном сговоре.

В ведомстве уточнили, что ситуация по данному вопросу находится на контроле Генерального прокурора России Игоря Краснова.

Накануне, 15 сентября, мониторинг компании «ПроЗерно» показал, что оптовые цены на гречу, которая с конца августа сохраняла неустойчивое равновесие, вдруг резко выросли вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну.

Цена тонны гречки составила 50 310 рублей, что на 2 475 рублей больше, чем неделей ранее. В августе тонна гречневой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в сентябре прошлого года в два раза меньше - 28 268 рублей.

Цены на пшено также продолжают расти, но меньшими темпами – выросли до 28 085 рублей за тонну. В августе тонна пшена стоила 22 616 рублей, в сентябре прошлого года - 27 370 рублей.