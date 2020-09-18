Росстат назвал возраст, на который приходится пик смертности россиян

Росстат назвал возраст, на который приходятся "пики" смертности в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росстат назвал возраст, на который приходится пик смертности в России. В среднем россияне живут 73 года, но «пик» смертности у мужчин и женщин приходится на разные годы.

Прекрасная половина человечества живет дольше мужчин и это отмечается не только в России, но и в других странах мира, пишет NEWS.ru.

По итогам 2019 года чаще всего умирали женщины в возрасте от 80–84 года (185 тысяч) и 75–79 лет (105,6 тысячи).

На тех, кто дожил до 70–74 лет пришлось 79 тысяч смертей, а в более молодом возрасте смертность такова: 65–69 лет (77 тысяч) и 60–64 года (57,3 тысячи).

Что касается российских мужчин, то чаще всего уходят из жизни те, кто находится в возрастном диапазоне от 65–69 лет (123,7 тысяч человек).

Следом идет возрастная категория от 60–64 лет (119 тысяч) и замыкает первую тройку возраст от 80–84 лет (95,6 тысячи).

На возрастной показатель от 70–74 лет пришлось 94 тысячи смертей, а на 55–59 лет - 88,5 тысяч.

Главными причинами смертности в России остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.