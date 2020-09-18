В Якутии создадут суперкампус для системы профессионального образования

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по созданию масштабного образовательно-производственного суперкампуса для системы среднего профессионального образования на территории республики. Сегодня учреждения системы профобразования региона обветшали, а их учебное и производственное оборудование не отвечает современным требованиям подготовки кадров.

«Между тем рынок труда предъявляет новые требования к подготовке кадров, в том числе со стороны крупнейших промышленных компаний, ведущих свою деятельность на территории нашей республики, - отметил Айсен Николаев. - Проект создания суперкампуса включает в себя строительство современного объекта среднего профессионального образования, общежития, производственной и учебно-лабораторной базы, объектов досуга для студентов. Всё это мы планируем создать, основываясь на совершенно новых подходах. На первый взгляд проект довольно фантастический, но он абсолютно востребован не только для развития системы профобразования, но и для развития республики в целом»

Министр образования и науки республики Михаил Сивцев рассказал, что согласно разработанной Концепции, суперкампус должен представлять собой территорию возможностей на основе лучших мировых практик подготовки профессиональных высококвалифицированных кадров для отраслей экономики.

Суперкампус будет состоять из образовательно-производственных кластеров на основе объединения 10 государственных учреждений профессионального образования республики, расположенных в городе Якутске, а также инновационных предприятий, бизнес структур, творческих кластеров, ассоциаций работодателей, в том числе индустриальных компаний.

В разработке проекта Якутии по созданию суперкампуса принимали участие Минпросвещения РФ, Агентство стратегических инициатив, ООО «Ворлдскиллс Сервисес», НО Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В настоящее время Агентством по привлечению инвестиций и поддержки экспорта РС (Я) совместно с министерствами экономики, образования и науки региона ведётся разработка механизмов реализации проекта с расчётом его финансовой модели