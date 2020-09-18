Эксперт: созданы все условия для укрепления рубля

Эксперт спрогнозировал валютную нестабильность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После периода неблагоприятный условия для российской валюты, рубль наконец смог стабилизироваться. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«После коррекции от многомесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе, российская валюта стабилизировалась в узком коридоре. В то же время динамика мировых рынков, и, прежде всего, растущая нефть, в последние дни создавала все условия для укрепления рубля», - цитирует аналитика «Российская газета».

При этом Бабин добавил, что колебания валют в ближайшее время по-прежнему вероятны. Такая ситуация, скорее всего, продлится до конца осени.

«Более вероятно, что рубль продолжит проявлять нестабильность и относительную слабость как минимум до ноябрьских выборов президента США», - добавил финансовый эксперт.

Аналитик отметил, что главным негативным фактором на сегодняшний для укрепления рубля служит геополитическая неопределенность и потенциально возможное введение новых санкций.

Напомним, ранее экономист Денис Ракша посоветовал россиянам не менять рублевые сбережения на валютные и наоборот. По его словам, в сложившейся обстановке из-за таких обменов можно потерять существенную часть накоплений, пишет сайт argumenti.ru.