В России за сутки выявили 5 905 новых случаев заражения коронавирусом

Опубликована свежая статистка по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране на 18 сентября 2020 года Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки выявили 5 905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российских регионах, из заболевших 24,5 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, по состоянию на пятницу, 18 сентября, общее число инфицированных в стране возросло до 1 091 186 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где заболело 805 человек, Санкт-Петербурге - 206 и Ростовская область - 172. В пятерку антирейтинга также, попали Московская и Нижегородская области, где выявили немногим меньше – 165 и 161 новых заболевших. Эти регионы уже долгое время держаться в пятерке.

Выздоровело за минувшие сутки 5 339 пациентов с коронавирусной инфекцией, и также было зарегистрировано 134 летальных исходов. Таким образом, за весь период пандемии в России жертвами инфекции стали 19 195 человек, а выздоровело 901 207 человек.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 миллионов. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на пятницу, 18 сентября, насчитывается 30 003 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией.