"Отношусь к этому с юмором": Евгений Савин рассказал, может ли он стать преемником Сергея Прядкина на посту президента РПЛ

Евгений Савин. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Генеральный менеджер сборной России и директор по проведению соревнований Премьер-лиги Евгений Савин рассказал в интервью «КП», что с удивлением относится к разговорам, что он является преемником Сергея Прядкина на посту президента РПЛ. Глава Премьер-лиги в одном из своих интервью действительно говорил о преемнике, но не называл никаких имен.

«Невозможно эту тему обсуждать серьезно, - заявил Евгений Савин в интервью kp.ru. - Президент РПЛ – выборная должность, это голоса клубов. А в марте Сергея Геннадьевича переизбрали на новый срок. Так что к тому, что меня посчитали преемником, отношусь с юмором. Но я перечитал интервью и не увидел, что речь идет конкретно про меня. Не знаю, почему эта тема вызвала в определенной среде какое-то обсуждение. Сергею Геннадьевичу доверяют клубы, он доверяет нам, и мы работаем».

Евгений Савин рассказал, что разговоры про преемника ему как не добавили веса, так и не создают проблем. «По моим ощущениям ничего не изменилось. Думаю, сейчас нахожусь на своем месте. У меня большая загрузка в сборной России и в Премьер-лиге, и мне это нравится», - заявил он.

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