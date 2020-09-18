Директор по проведению соревнований РПЛ рассказал об обиде ФК «Ростов»

Евгений Савина. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В интервью «КП» директор по проведению соревнований Евгений Савин рассказал о взаимоотношениях с ФК «Ростов». После возобновления прошлого сезона игроки «Ростова» оказались заражены Covid-19 и матч против «Сочи» команде пришлось проводить молодежным составом, и он закончился со счетом 1:10.

«Возможно, ощущение, что «Ростов» обиделся на РПЛ, действительно есть, - сказал Евгений Савин. - Но лично у меня с футбольным клубом «Ростов» и в период пандемии, и сейчас складывается профессиональный диалог. Понимаем, что эмоциональные оценки присутствовали».

Евгений Савин рассказал, как РПЛ возобновляла сезон, и какую роль сыграл Роспотребнадзор. «Мы изначально хотели, чтобы Роспотребнадзор разработал для нас специальный протокол. Мы понимали, что случаи заражения будут, но если действовать строго в соответствии с правилами Роспотребнадзора, который предполагает немедленную изоляцию заболевшего и контактную группу, то мы чемпионат не доиграем, - рассказал представитель Премьер-лиги. - Но стало очевидно, что Роспотребнадзор под футбол не будет менять нормы и законы, действующие в стране. Мы договорились, что решения будут принимать представители Роспотребнадзора в каждом конкретном регионе. Решения получились разными. Это плохо и негативно сказывалось на Лиге. Но со всеми клубами у нас был рабочий диалог. Хотя иногда эмоции брали верх, что-то выходило в публичное пространство».

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