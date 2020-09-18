Более половины россиян воспользовались госуслугами в режиме онлайн в период изоляции

Более 50% россиян воспользовались электронным оформлением госуслуг в пандемию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса более половины россиян (51%) пользовались электронными сервисами для получения государственных услуг онлайн. Такие данные привел аналитический центр НАФИ.

При этом отмечается, что порядка 28% пользователей и раньше прибегали к услугам в формате онлайн. А вот 21% опрошенных рассказали, что именно во время пандемии впервые попробовали оформить услуги дистанционно.

Отмечается, что 82% россиян, которые пользовались подобными сервисами, считают, что они существенно упрощают взаимодействие с государственными органами и облегают получение услуг.

«Цифровые сервисы стали привычными для многих россиян», — цитирует директора направления исследований в сфере человеческого капитала Людмилу Спиридонову из аналитического центра НАФИ RT.

При этом эксперт добавила, что в России также необходимо проводить комплексную работу в части развития цифровых знаний и навыков граждан и повышения удобства и доступности сервисов по оказанию госуслуг.

Напомним, ранее сообщалось, что только в Москве на портале мэра города зарегистрировано порядка 12 миллионов местных жителей, которые имеют доступ к электронному оформлению городских и государственных услуг, передает Москва 24.