Какой продукт укрепит сердце и нервную систему, рассказал эксперт

Бананы источник витамина B6 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бананы в умеренном количестве положительно влияют на работу сердца и укрепляет нервную систему. В этом уверен врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

Именно в бананах содержится калий, магний, марганец и медь. Специалист напомнила, что для нормальной работы сердца человеку нужны калий и магний, которые участвуют в регуляции артериального давления. Говоря о меди, диетолог напомнила, что она помогает в синтезе гемоглобина и коллагена, а также влияет на детоксикацию вредных веществ. Марганец влияет на энергетический обмен.

По мимо всего прочего бананы - это источник витамина B6 пиридоксина.

"Этот витамин важен для здоровья нервной системы, кроветворения, антиоксидантной защиты", — сказала Наталья Пугачева.

Чтобы бананы оказывали положительное влияние на организм, диетолог советует употреблять слегка недозрелые плоды, так как они насыщенны устойчивым крахмалом, пектином и клетчаткой.

Недозрелые бананы полезны для поддержания здоровья кишечника, а также при атеросклерозе и сахарном диабете, сообщает Агентство городских новостей Москва.

Специалист подчеркнула, что продукт нужно употреблять в умеренных количествах. Несмотря на не высокую калорийность, в них высокое содержание углеводов — до 40 граммов.

Говоря о желтых бананах, диетолог сказала, что в них больше фруктозы и глюкозы, и с их помощью можно утолить голод.

Бананы, в небольших количествах полезны для людей с признаками ожирения и для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Для них будет нормой употребление 1 банана два-три раза в неделю. Спортсменам же можно употреблять продукт два-три в день.