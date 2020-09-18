Генменеджер сборной России рассказал, на кого из прежних тренеров команды похож Черчесов

Евгений Савин. Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Савин, работавший в сборной России с 2007 года, рассказал, чем Станислав Черчесов похож на прежних тренеров национальной команды и что стало ключевым фактором удачного выступления на ЧМ-2018.

«Дисциплина у Черчесова похожа на времена Капелло, - рассказал в интервью kp.ru Евгений Савин. - Но в плане общения он похож на Гуса. Поэтому и с Хиддинком у них сложились хорошие отношения. Но главное отличие Станислава Саламовича – тренерский штаб, который пришел вмести с ним: Мирослав Ромащенко, Гитарас Стауче, Владимир Паников и врач Эдуард Цгоев. За те годы, что они вместе работали, у них четко расписаны роли. Они с полуслова друг друга понимают. В коллективе остались и те, кто уже имел опыт работы в сборной – Эдуард Безуглов, Михаил Бутовский, Сергей Куличенко, Игорь Владимиров, Виктор Зинченко, ваш покорный слуга и другие специалисты административного и медицинского штабов.

- Роли? Рабочие или психологические?

- Все. И тренерские, и психологические. Кто отвечает за конкретный участок работы, а кто за стандарты, кто за тактику, кто за разбор соперника, кто за эмоциональные истории. Когда с каким игроком и как надо поговорить. Каждый тут может роль сыграть. А для меня самого очень хорошая школа была в то время, когда перед ЧМ-2018 мы проходили через шквал критики. Я был поражен, как Станислав Саламович транслировал и излучал уверенность. Я только представить себе могу, что у него внутри творилось, были там сомнения в выбранном пути или нет, но внешне – и штабу, и игрокам – он продвигал идею: «Делайте то, что мы говорим, мы знаем, что мы делаем, мы придем к результату, никого не слушайте». Это было определяющим в достижении результата на чемпионате мира.

Евгений Савин работал в сборной сначала переводчиком Гуса Хиддинка и Дика Адвоката, а потом при Фабио Капелло стал генеральным менеджером национальной команды страны.

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