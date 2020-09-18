За ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы, заявил Володин

Володин призвал Бундестаг еще раз обсудить вопрос по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 18 сентября, выразил мнение, что, согласно заявлению Европарламента, за ситуацией с российским блогером Алексеем Навальным стоят иностранные спецслужбы, сообщает думская пресс-служба.

"После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения", - сказал Володин.

В своей речи он призвал Бундестаг еще раз обсудить этот вопрос.

"Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом", - подчеркнул Володин.

Напомним, что Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа. Оппозиционеру стало плохо на борту самолета. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Омске, где Навального доставили в больницу №1. После ряда анализов врачи установили, что причиной резкого ухудшения здоровья Навального могло стать нарушение обмена веществ, вызванное изменением уровня сахара в крови.

Было принято решение отправить Навального на лечение в берлинскую клинику Шарите, где он находится до сих пор. Оппозиционер уже вышел из комы и чувствует себя намного лучше, но ситуация вокруг случившегося с ним продолжает набирать обороты.

Так, Европарламент принял в четверг, 17 сентября, резолюцию в связи с ситуацией вокруг Навального, призвав "немедленно запустить независимое международное расследование", к которому требует привлечь ЕС, ООН, Совет Европы, государств - союзников ЕС, а также ОЗХО.

Европарламент требует от ЕС расширить список санкций против России и приостановить строительство «Северного потока-2».