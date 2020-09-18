Амурская область вошла в ТОП-10 лучших регионов страны по поддержке бизнеса в пандемию

Губернатор Василий Орлов рассказал о мерах поддержки регионального бизнеса. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

Амурская область вошла в ТОП-10 лучших регионов России по объемам поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. Эксперты Центра налоговой политики МГУ им. М. В. Ломоносова провели развернутый анализ мер, принятых в субъектах РФ для поддержки предпринимателей в период вынужденного простоя. Приамурье вошло в первую десятку рейтинга вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.

Эксперты присуждали места в рейтинге в зависимости от числа мер поддержки, принятых региональными властям. Приамурье, где в период пандемии ввели 16 различных мер, расположилось на одной строчке с Санкт-Петербургом, Мордовией, Ульяновской областью и Удмуртией. В лидеры рейтинга вышли Москва, Ленинградская, Тульская, Челябинская и Ленинградская области. В этих регионах власти приняли от 17 до 21 мер поддержки. В конце десятки лидеров расположился Пермский край.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, во время пандемии власти Приамурья старались оказать адресную поддержку предпринимателям, разработав несколько вариантов помощи с учетом каждой конкретной ситуации.

- В Приамурье работают порядка 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из-за пандемии большинство из них оказалось в непростой ситуации, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. В зависимости от вида деятельности бизнесу требовались разные меры поддержки, поэтому каждый вид помощи - будь то прямые субсидии или налоговые льготы - разрабатывался адресно, с учетом обстановки в каждой конкретной сфере, - рассказал глава региона.

То, что Амурская область оказалась в числе регионов, где поддержка бизнеса организована наиболее эффективно, губернатор считает заслугой и самих предпринимателей.

- Мы выстроили конструктивный диалог, благодаря чему региональные меры поддержки предпринимателей постоянно совершенствуются и корректируются, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - На сегодняшний день на муниципальном и региональном уровне в Приамурье уже введены два пакета мер поддержки бизнеса. Мы ввели ряд налоговых льгот, приостановили проверки бизнеса, организовали отсрочку и освобождение предпринимателей от арендной платы, предоставили льготные микрозаймы по ставке от 1%, а также предлагаем широкий перечень мер поддержки на базе областного Центра «Мой бизнес»: начиная от консультационной помощи и заканчивая разработкой сайтов для бизнеса.

Для тех предпринимателей, чья выручка снизилась на 30% и более, а также для бизнеса из пострадавших отраслей с конца июня в Амурской области перечисляются прямые субсидии – до 200 тысяч рублей на одного заявителя. А в сентябре прямые субсидии были введены еще для пяти пострадавших сфер: культуры и досуговой деятельности, спорта, гостиничного бизнеса, общественного питания и гостиничных услуг. Сумма субсидий составляет от 150 до 500 тысяч рублей. Дополнительные субсидии малым и средним предпринимателям выделили и муниципалитеты. Всего на помощь бизнесу правительство Амурской области направило 175 млн. рублей.

Работа по разработке мер поддержки в регионе продолжается: в Законодательное собрание области направлен новый пакет мер по налоговым льготам и поддержке самозанятых.