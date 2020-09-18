Роспотребнадзор не нашел возбудителя коронавируса в продуктах питания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор не нашел возбудителей коронавирусной инфекции нового типа в 1 677 исследованных образцах продуктов питания.

Как говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства, в ходе исследования, сделанного в период с 5 августа по 10 сентября 2020 года исследование 1 677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция – около 40 процентов, мясо и мясосодержащая продукция - 26 процентов, а также фрукты - 22 процента.

Отмечается, что в исследовании участвовали и замороженные продукты, но приоритет отдавался продукции ручной сборки и фасовки, как имеющей максимальный риск заражения.

«Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2», - сообщает Роспотребнадзор.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, что на сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавирусной инфекции, при этом только 22 зафиксировались и стабильно наследуются.