Бизнес раскритиковал идею поднять табачные акцизы на 20 процентов и предложил свой вариант

Бизнес попросил не поднимать акцизы на сигареты на 20 процентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бизнес отреагировал на инициативу Минфина повысить акцизы на табачную продукцию на 20 процентов. Производители сигарет просят пересмотреть цифры, если уж повышение неизбежно, то сделать это хотя бы на 8 процентов.

Об этом сказано в письме Совета по вопросам развития табачной промышленности главе правительства Михаилу Мишустину, пишет газета "Известия".

Представители отрасли аргументируют свою позицию тем, что 20- процентное повышение все равно не позволит бюджету получить дополнительные 70 млрд рублей, на которые рассчитывают в ведомстве. Помешает нелегальная торговля, продавать продукцию начнут в обход акцизов.

А вот 8 процентов будет самым оптимальным в сложившейся ситуации, компании смогут справиться с возросшей нагрузкой и по потребителю разница не сильно ударит.

В обращении приводятся расчеты: сегодня Минфин планирует получить от повышенного акциза дополнительные 70 млрд рублей, что повысит общие акцизные поступления в бюджет до 633 млрд рублей. В прошлом году общая сумма сборов табачных акцизов составила 563 млрд рублей.

Учитывая подорожание пачки сигарет, которая стоила 120 рублей до 140 рублей, потребитель предпочтет ее купить подешевле, пусть и без акцизной марки. То есть, объемы нелегальной торговли увеличатся с 16 до 29%, посчитали табачники. В итоге от 70 млрд останется только 46, а общая сумма сборов сократится с планируемых 633 до 609 млрд рублей.

Если же провести мягкую политику и увеличить только на 8 процентов, то стоимость пачки сигарет прибавит незначительно, потребитель не будет искать серые схемы. Нелегальный рынок вырастет только на один процент. Таким образом, казна может рассчитывать на дополнительные 67 млрд рублей с увеличенного акциза.

Пока в ведомствах не стали комментировать обращение от представителей бизнеса.

А вот депутат Геннадий Онищенко горячо приветствовал планы Минфина повысить акцизы на сигареты, похвалил ведомство за храбрость и дал шуточный совет тем, кто жалуется, что тратит слишком много денег на курево, пишет ФАН.