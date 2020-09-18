Москва планирует возобновить работу посольства в Триполи

Посольство России в Ливии откроется после того, как две страны решат вопрос с безопасностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется скоро вновь открыть посольство в ливийском городе Триполи. Министр подчеркнул, что это случится после того, как Россия и Ливия решат все вопросы с безопасностью.

"В Триполи наше посольство вернется, я надеюсь, скоро - как только там будет обеспечена элементарная безопасность. Ряд посольств там существует, работает по-прежнему, но безопасность весьма и весьма хрупкая",- заявил Лавров, передает РИА Новости.

Напомним, что дипломатическое представительство РФ было эвакуировано из Триполи в августе 2014 года, когда в Ливии обострилась внутренняя обстановка.

В ноябре 2018 года глава России Владимир Путин освободил от обязанностей посла РФ в Ливии Ивана Молоткова.

В июле 2020 году министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что посольство в Ливии будет представлять интересы РФ на всей территории страны, но пока оно будет базироваться в Тунисе.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия практически перестала быть единым государством. На данный момент в стране царит двоевластие.