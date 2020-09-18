Покупатели стали в пять раз чаще выбирать безналичные расчеты Фото: Александр ГЛУЗ

Пандемия коронавируса приучила покупателей выбирать безналичные формы оплаты. В 2020 году доля таких расчетов уже составляет 67%. Такие данные содержатся в исследовании ОФД «Такском».

Регионы, где активнее рассчитываются по безналу:

Санкт-Петербург + 7,3 п.п., до 71%,

Нижний Новгород + 13,4 п.п., до 57%,

Омск + 9 п.п., до 57%,

Самара +7 п.п., до 60%.

Москва + 3,6 п.п., до 86%.

Активно переходить на безналичный расчет россияне стали с 2017 года, а пандемия ускорила этот процесс в пять раз. Если в октябре 2019 года прирост составлял 1,1п.п., то в марте 2020 уже 5,4 п.п.

- Причин для этого много, конкретно в этом году, люди боятся, что коронавирус может передаваться с купюрами, поэтому предпочитают рассчитываться карточками, - пояснил «Известиям» руководитель департамента развития бизнеса компании «Такском» Артем Меликджанян.

Ранее сообщалось, что в августе 2020 года спрос на вторичное жильё в России вырос более чем на 52% по сравнению с прошлогодним показателем. Как отмечают эксперты, повышенный интерес к приобретению готового жилья был зафиксирован среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. При этом большинство покупателей предпочитают двухкомнатные квартиры, пишет RT.