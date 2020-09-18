В России уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В следующем году Министерству здравоохранения России сократят расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий.

Как сообщает РИА Новости из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, следует, что в следующем году сокращение средств по программе составит 6,4 миллиарда рублей, в 2022 году на 6 696,1 миллиона рублей, в 2023 году на 6 696,1 миллиона рублей