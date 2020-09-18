Лавров: Если бы не было ситуации с Навальным, на Западе придумали бы что-то другое

МИнистр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: EAST NEWS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался об истории с Алексеем Навальным. Комментируя в пятницу, 18 сентября, ситуацию, он отметил, что если бы не это событие, на Западе придумали бы что-то другое.

«Все подчинено на данном этапе тому, чтобы подорвать как можно сильнее отношения между Россией и Европейским союзом. В Европейском союзе есть страны, которые это понимают. Но у них продолжает действовать принцип консенсуса, так называемая солидарность. Этим принципом грубо злоупотребляют страны, которые составляют русофобское агрессивное меньшинство», - заявил министр иностранных дел РИА Новости.

Лавров также заявил, что в данный момент Германия использует сомнительные предлоги для отказа от предоставления документов по делу расследования.

«Германия говорит нам "мы ничего вам не можем сказать, идите в Организацию по запрещению химического оружия". Мы туда ходили несколько раз. Там говорят "идите в Берлин". Это мы хорошо проходили», - отметил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что министр иностранных дел России подчеркнул важность сотрудничества с Германией в вопросе расследования по Навальному. Российская сторона обращалась в МИД Германии с запросом о предоставлении документов по Навальному, однако министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что не может сделать это без личного согласия блогера, так как данные бумаги являются личными данными.