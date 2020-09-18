Новый адвокат Ефремова просит назначить условное наказание по делу о ДТП

Михаил Ефремов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Васильев, новый адвокат актера Михаила Ефремова, просит назначить своему подзащитному условное наказание по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.

Как уточнили в суде, защита просит назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет с применением статьи 64 УК РФ, а также, согласно статье 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным, передает ТАСС.

Напомним, сегодня, 18 сентября, бывший адвокат актера Эльман Пашаев подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор Ефремова, несмотря на то, что артист отказался от его услуг и не позволит представлять его интересы в апелляции.

Представлять интересы актера во время апелляции будет адвокат Роман Филиппов, который специализируется как на уголовных, так и на гражданских делах, а также является арбитром при Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате.