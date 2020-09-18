Постпред Беларуси в СПЧ ООН заявил, что в республике нет политзаключенных Фото: Андрей ЗОБОВ

Постоянный представитель Беларуси при Отделении Организации Объединённых Наций в Женеве Юрий Амбразевич в ходе специальных дебатов по ситуации в республике заявил, что сообщения о наличии в стране политических заключенных не соответствует реальности.

«Мы опровергаем неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных. Зарегистрированных официальных заявлений об этом нет, также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами», - сообщил Амбразевич в ходе инициированной Берлином дискуссии.

По его словам, в Белоруссии есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом республики. Дипломат также отметил, что акции протеста не соответствовали закону о порядке проведения массовых мероприятий, а в период с 9 по 12 августа «не всегда носили мирный характер», что может объяснить наличие «тысячи задержанных».

Амбразевич уточнил, что на данный момент имеется свыше 900 жалоб на насильственные действия представителей правопорядка в республике, и по всем жалобам ведется проверка