Эксперты объяснили, почему рано отменять нештрафуемый порог скорости в 20 км/ч Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты объяснили, почему пока рано отменять нештрафуемый порог скорости в 20 км/ч. Сторонники данной нормы уверены, что это позволит снизить число аварий на дорогах. А вот противники уверены, до снижения нужно грамотно организовать ограничение скоростного режима.

- Нужно установить логичные ограничения скорости. Часто камеры и запреты стоят там, где хорошие участки пути. То есть, это делается не для того, чтобы сократить количество ДТП. На хороших магистралях нужно ездить быстрее, а вот в городе нужно уменьшать скоростной режим, - комментирует ФАН председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Он уверен, если уж убирать нештрафуемый порог, то не сразу, а с переходным периодом и регулировкой скорости на отдельных участках дороги.

Депутат Госдумы Владимир Афонский согласен, что нельзя убирать нештрафуемый порог до тех пор, пока не будет наведен порядок с камерами видеофиксации нарушений. Основные претензии у законодателя к передвижным камерам, контролирующим скоростной режим.

- Нет никаких данных и фактов. Покажите на примере РФ сколько произошло ДТП, что существует порог в 20 км/ч. Все остальное это болтовня, - в свою очередь высказался председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Ранее «Автодор» представил статистику, согласно которой число погибших на участках с повышенным скоростным режимом втрое меньше, чем на остальных. При увеличении протяженности таких участков, снижается аварийность, пишет газета "Известия".