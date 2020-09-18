Назвали срок старта второго этапа программы кешбэка за туры по России Фото: Иван ВИСЛОВ

Второй этап программы кешбэка за туры по России может стартовать в октябре этого года и продлится полтора месяца. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, уточнив, что точная дата будет зависеть от того, как быстро удастся внести изменения в действующие правила предоставления субсидии.

«Что касается сроков второго этапа, то по запросам людей мы планируем значительно его расширить и рассчитываем на то, что возможность приобретать туры в рамках этого второго этапа у наших граждан будет не менее полутора месяцев», - отметила глава ведомства.