Появилось видео российско-белорусских военных учений «Славянское братство»

Учения продлятся 10 дней и завершатся 25 сентября. Фото: ТАСС

15 сентября в Бресте начался Первый этап российско-белорусских учений "Славянское братство", об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сети появилось видео прохождения военных этапов военнослужащими.

В учениях принимают участие подразделения десантно-штурмового полка ВДВ. Задействованы 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой техники, в частности машины БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

В ведомстве отметили, что маневры не направлены против других стран и проводятся по контртеррористической тематике. В первом этапе учений военные отработают совместные действия в составе тактической группы.

Учения продлятся 10 дней и завершатся 25 сентября.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске отметили необходимость провести еще порядка 130 учений в военной сфере.