Задержанный по подозрению в убийстве двух девочек в Рыбинске признался в преступлении. ФОТО: источник КП

Задержанный по подозрению в зверском убийстве и изнасиловании двух дочерей своей сожительницы в небольшом городе Рыбинске признался в совершенном преступлении. Это следует из опубликованного Следственным комитетом видео.

«Ещё одну бутылку выпил где-то до десяти часов… и как бы… и убил в итоге», - рассказал мужчина на камеру.

Напомним, что убийство сестер, которым было 8 и 13 лет, произошло 13 сентября в Рыбинске. Тела девочек с многочисленными ножевыми ранениями и ранами от топора нашла мать, когда вернулась домой после работы. Позже экспертиза установила, что дети были изнасилованы.

Как писал сайт kp.ru, мать девочек познакомилась с Виталием Молчановым в интернете в марте, при этом он сам признался, что сидел, объяснил ей, что мол оступился в жизни. Позже, уже после совершения преступления, выяснилось, что мужчину уже признавали виновным в надругательстве над телами умерших, а также в изнасиловании и убийстве ребенка.