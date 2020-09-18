Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% Фото: Анастасия Осипова

Центральный Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых. Такое решение было принято на очередном заседании совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике, которое состоялось в пятницу, 18 сентября.

Регулятор отмечает, что в последние месяцы темпы роста цен в целом сложились «несколько выше ожиданий». ЦБ связывает такие тенденции с двумя основными показателями. Во-первых - активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а во-вторых - ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках, а также усиления геополитических рисков.

Напомним, регулятор опустил ключевую ставку опустил ключевую ставку с 4,5 до 4,25 процента годовых 24 июля. Ранее в разгар пандемии Центробанк пошел на более серьезный шаг, опустив ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 процента.

Как писал сайт kp.ru, в итоге давление на инфляцию было минимальным из-за резкого сжатия спроса, а также низкая ключевая ставка уменьшила стоимость заемных средств. Благодаря этому российская экономика получила дополнительный стимул для роста.