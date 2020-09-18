«Слишком много абсурда»: Песков оценил ситуацию с Навальным

В Кремле считают, что вопросов по ситуации с Навальным становится больше, чем ответов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 сентября в беседе с журналистами заявил, что в ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального слишком много абсурдных моментов. Это мешает Москве поверить какой-либо из сторон на слово без предъявления доказательств.

"Во всей этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, поэтому на слово мы никому верить не собираемся", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал информацию о том, что следы «Новичка» были найдены на бутылке, из которой пил Навальный у себя в гостиничном номере.

"Мы не можем этого объяснить, потому что, как вы знаете, такая бутылка (если она была), была куда-то вывезена в Германию или еще куда-то", - заметил Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что улики были вывезены, но вопрос почему остается открытым. За неимением самой предполагаемой тары, российские специалисты не могут сделать анализ и подтвердить или опровергнуть присутствие ядов.

Песков отметил, что согласно данным специалистов-токсикологов, если бы действительно была бутылка со следами боевого отравляющего нервно-паралитического вещества, то ее бы заметили.

"Не успели бы", - констатировал Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что только обмен информацией может дать результат в прояснении обстоятельств в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

"Здесь количество абсурда и количество вопросов растет с каждым днем. Единственное, что может пролить свет на произошедшее, это обмен информацией, обмен биоматериалами, обмен уликами и совместная работа при необходимости врачей и так далее по анализированию ситуации", - убежден Песков.

Он также подчеркнул, что если бы следы ядов были найдены на территории РФ, то безусловно, Владимиру Путину об этом доложили незамедлительно. Но согласно данным специалистов, даже если бы улику попытались скрыть, то те кто ее забирал, получили бы поражение.

"Если была бутылка, почему ее куда-то увезли? Так может кто-то не заинтересован, чтобы было расследование? Я уж не знаю, пытаются это выяснить наши правоохранительные органы или не пытаются", - сказал Песков.

Напомним, что оппозиционера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в омскую больницу. Блогеру стало плохо на борту самолета, который направлялся из Омска в Москву. После ряда анализов врачи предположили, что причиной ухудшения состояния блогера могло стать нарушение обмена веществ, вызванное изменением уровня сахара в крови.

22 августа оппозиционера направили спецбортом в Берлин, где его приняли в клинике Шарите.

2 сентября ФРГ заявило, что Навального отравили боевым отравляющим нервно-паралитическим веществом «Новичок», и потребовала от Москвы данных по разработке и ликвидации яда. Москва ответила, что не будет вести диалог до тех пор, пока западные коллеги не предоставят результаты военных медиков, которые сделали заключение об отравлении Навального «Новичком».