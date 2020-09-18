Видео задержания подозреваемого в убийстве двух девочек из Рыбинска опубликовал СК. ФОТО: источник КП

Подозреваемый в зверском убийстве и изнасиловании двух девочек в небольшом городе Рыбинске задержан и признался в преступлении. Это следует из опубликованного Следственным комитетом видео.

«Ещё одну бутылку выпил где-то до десяти часов… и как бы… и убил в итоге», - рассказал Виталий Молчанов на камеру.

Напомним, что убийство двух сестер, которым было восемь и тринадцать лет, произошло в минувшие воскресение, 13 сентября. Тела девочек с многочисленными ножевыми ранениями и ранами от топора нашла их мать, когда вернулась домой после работы. Позже экспертиза установила, что дети были изнасилованы.

Убийцей оказался сожитель женщины, с которым она познакомилась познакомилась в интернете в марте, при этом он сам признался, что сидел, объяснил ей, что мол оступился в жизни, однако не рассказал, что речь идет о совершении преступлений, связанных с надругательством над телами умерших, а также изнасиловании и убийстве ребенка.