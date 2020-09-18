Два автобуса с русскими туристами столкнулись на горной дороге в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 18 сентября, в Турции на горной дороге столкнулись два автобуса с русскими туристами, один из них упал. Пострадали семь человек, которые получили переломы, сильные ушибы и повреждения головы.

Как сообщает редактор издания е1.ru Сергей Панин, который находится в одном из автобусов, через три минуты после столкновения пассажиры увидели, как второй автобус на небольшой скорости врезался в дерево, которое упало на него. После чего автобус перевернулся на левый бок, а в салоне отвалилось несколько сидений.

Панин рассказал, что водитель, который повез раненых в итоге заблудился в горах и «еле-еле» смог вывезти их в лагерь, только через два часа пострадавших забрала скорая помощь.

В результате происшествия одна женщина сломала руку, другая получила сильные ушибы головы, плеча и ноги, одна девушка разбила голову, молодой человек повредил позвоночник, еще один турист сломал нос.