Кудрин выступил за расширение поддержки бедных

Алексей Кудрин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил направлять средства Фонда национального благосостояния на поддержку бедного населения России. Данная мера призвана остановить рост доли малоимущих.

«Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь», – отметил Кудрин в колонке для РБК.

Он также уточнил, что с начала года с учетом расходов ФНБ увеличился почти на 3 трлн рублей. В августе 2020 года на покрытие дефицита бюджета из Фонда национального благосостояния было направлено 3,6 млрд рублей. Также к концу года 350 млрд рублей из НФБ будет потрачено на замещение нефтегазовых доходов бюджета. По мнению Кудрина, подобное распоряжение средствами - консервативно.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что правительство выделит дополнительные 35 млрд рублей. на поддержку безработных. С начала пандемии на эти нужды уже было выделено около 130 млрд рублей. При этом максимальный размер пособия по безработице был увеличен до уровня МРОТ, минимальное пособие на данный момент составляет до 4500 рублей. В 2021 году Правительство также продолжит поддерживать безработных граждан.