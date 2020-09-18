Путин рассказал об уникальности российского вооружения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское вооружение опережает зарубежные аналоги, а по ряду характеристик, заявил президент России Владимир Путин, выделив уникальность отечественного оружия.

В ходе заседании Военно-промышленной комиссии в пятницу, 18 сентября, российский лидер отметил успехи отечественных оружейников, «производящих действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги».

«В некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире, по ряду характеристик это уж совершенно очевидно», - отметил глава государства

Путин также обратил внимание на показатели выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которые, по его словам, хорошие, но эту работу нужно наращивать. Президент отметил, что руководителям ОПК нужно научиться решать нестандартные задачи, и стране нужны сотни таких специалистов.

«Будем и дальше укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. В том числе создавать условия, чтобы талантливые управленцы, ученые, конструкторы, люди, те, кому сегодня 30-40 лет, могли в полной мере проявить свои способности», - подчеркнул Путин.