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Более 50 миллионов долларов собрали США на покупку тела Ленина

Автор идеи строительства нового Мавзолея в США заявил, что она "встретила широкую поддержку как американских, так и российских граждан"
Анастасия РЫШКОВА
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Американский художник Дэвид Датуна заявил, что более 50 миллионов долларов собрали на покупку тела Владимира Ильича Ленина

Американский художник Дэвид Датуна заявил, что более 50 миллионов долларов собрали на покупку тела Владимира Ильича Ленина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский художник Дэвид Датуна заявил, что на осуществление его идеи с покупкой тела Владимира Ильича Ленина более собрали 50 миллионов долларов.

Ранее Датуна выступил с инициативой о возведении копии мавзолея Ленина в Вашингтоне. И заявлял о желании выкупить тело вождя. Художник предлагал первоначальный взнос один миллион долларов, но подчеркивал, что намерен собрать гораздо большую сумму, сообщает РИА Новости.

"Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков", - отметил он.

Художник считает, что новый мавзолей в Вашингтоне может стать символом перемен в преддверии президентских выборов.

Напомним, что в Москве Союз Архитекторов России объявил о конкурсе на ре-использование мавзолея. Но через несколько дней он был отменен. Причиной отмены стал негативный резонанс в обществе.

Напомним, что после смерти Владимира Ильича Ленина в 1924 году было принято решение о бальзамировании его тела, которое поместили в мавзолей. Поначалу сама усыпальница была деревянной, но позже были возведены мраморные стены.

Несколько раз выдвигались идеи о захоронении тела вождя, но каждый раз они встречали сопротивление со стороны представителей партии КПРФ и других сторонников сохранения коммунистических памятников. Они подчеркивали, что тело Ленина и так находится ниже уровня земли.

Сайт kp.ru провел свой опрос среди читателей о том, что делать с мавзолеем. Большинство респондентов проголосовали за то, чтобы не трогать усыпальницу с вождем и оставить все как есть.