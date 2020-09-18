Более 50 миллионов долларов собрали США на покупку тела Ленина

Американский художник Дэвид Датуна заявил, что более 50 миллионов долларов собрали на покупку тела Владимира Ильича Ленина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский художник Дэвид Датуна заявил, что на осуществление его идеи с покупкой тела Владимира Ильича Ленина более собрали 50 миллионов долларов.

Ранее Датуна выступил с инициативой о возведении копии мавзолея Ленина в Вашингтоне. И заявлял о желании выкупить тело вождя. Художник предлагал первоначальный взнос один миллион долларов, но подчеркивал, что намерен собрать гораздо большую сумму, сообщает РИА Новости.

"Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков", - отметил он.

Художник считает, что новый мавзолей в Вашингтоне может стать символом перемен в преддверии президентских выборов.

Напомним, что в Москве Союз Архитекторов России объявил о конкурсе на ре-использование мавзолея. Но через несколько дней он был отменен. Причиной отмены стал негативный резонанс в обществе.

Напомним, что после смерти Владимира Ильича Ленина в 1924 году было принято решение о бальзамировании его тела, которое поместили в мавзолей. Поначалу сама усыпальница была деревянной, но позже были возведены мраморные стены.

Несколько раз выдвигались идеи о захоронении тела вождя, но каждый раз они встречали сопротивление со стороны представителей партии КПРФ и других сторонников сохранения коммунистических памятников. Они подчеркивали, что тело Ленина и так находится ниже уровня земли.

Сайт kp.ru провел свой опрос среди читателей о том, что делать с мавзолеем. Большинство респондентов проголосовали за то, чтобы не трогать усыпальницу с вождем и оставить все как есть.