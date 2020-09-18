Главный врач Филатовской больницы объяснил, когда можно воспринимать COVID-19 как грипп

Вакцина от коронавируса проходит тестирование на добровольцах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач городской клинической больницы № 15 имени Олега Филатова Валерий Вечорко объяснил, когда можно будет относиться к коронавирусной инфекции, как к обычному сезонному гриппу.

Первая партия вакцины уже направлена в регионы страны, ожидается, что с января начнется всеобщая вакцинация. Сейчас в Москве ведется тестирование на добровольцах, всего в испытании примут участие 40 тысяч человек.

Виталий Вечорко пояснил, как скоро вакцина поможет взять под контроль ковид. Врач отмечает, что «хочется быть оптимистом», но пока рано относиться к заболеванию как к сезонному гриппу.

- Если откровенно, я пока не вижу такого. Только когда начнется всеобщая вакцинация, - заключил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Ранее сообщалось, что совсем скоро в аптеках можно будет купить лекарства для борьбы с коронавирусом. Ранее отечественные препараты«Арепливир» и«Коронавир» применялись только в стационарах. Оба средства доказали свою эффективность, пишет Пятый канал.