Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса Фото: REUTERS

Власти Израиля первыми во всем мири решили ввести повторный общенациональный карантин в стране из-за ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что ограничительные меры вводятся на три недели, однако в дальнейшем, при необходимости, их могут продлить. Карантин будет действовать и во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером в пятницу, 18 сентября.

Изначально планировалось лишь запретить гражданам отдаляться от дома более чем на 500 метров, но позже правительство все же увеличило разрешенную дистанцию до одного километра, пишут РИА Новости.