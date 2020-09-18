Тульская область вошла в тройку лучших регионов России по поддержке бизнеса в пандемию

Тульская область стала одним из лидеров по поддержке предпринимателей в период коронавируса. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС.

Тульская область вошла в первую тройку регионов страны по объемам мер поддержки предпринимателей во время пандемии. Рейтинг субъектов РФ, эффективнее всего помогавших бизнесу в этот непростой период, составили эксперты Центра налоговой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. В ТОП-10 регионов Тульская область заняла лидирующие позиции, уступив первое место только Москве.

Эксперты оценивали общее число мер поддержки, введенных в каждом регионе, а также то, в какой форме бизнесу оказывалась помощь. Лидерами рейтинга стали Москва и Тульская область – как по числу мер поддержки (была введена 21 мера), так и по числу задействованных неналоговых механизмов (В Москве их было принято 17, в Туле - 16 ). При этом из 16 мер в Тульской области пять направлены на поддержку малого и среднего бизнеса.

В ТОП-10 по общему числу мер поддержки также вошли Челябинская и Ленинградская области, Амурская область, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Мордовия и Удмуртия. В этих субъектах было введено от 17 до 21 меры поддержки. Замыкает десятку лидеров Пермский край. Всего, по оценке Центра налоговой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 85 регионах России было введено 838 налоговых и неналоговых мер поддержки.

Успех Тульской области в рейтинге эксперты считают настоящим экономическим прорывом. Ведь то, что список возглавит Москва, было вполне предсказуемо. А вот то, что второе место займет Тула, стало для экспертов неожиданностью. Меры поддержки в Тульской области направлены в первую очередь на малый и средний бизнес. Это и снижение ставок по УСН, и отсрочка либо снижение арендной платы. Чтобы помочь предпринимателям, регион ввел практику выдачи микрозаймов без обеспечения Тульским областным фондом поддержки МСП. Губернатор Алексей Дюмин распорядился поддержать и социальное предпринимательство. Областные власти ввели отсрочки по арендной плате и предоставили субсидии МСП, имеющим статус социального предприятия, а также организациям, обеспечивающим занятость инвалидов. Еще одна своевременная мера помощи - транспортным компаниям из регионального бюджета компенсировали расходы на покупку средств индивидуальной защиты для водителей. На субсидии из областной казны также могут рассчитывать представители туристического бизнеса.

Ранее на встрече с предпринимателями региона губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул: поддержка малого и среднего предпринимательства была и остается для региональных властей одним из ключевых направлений работы.

- Пандемия нарушила размеренную работу наших предпринимателей. Чтобы помочь им, мы приняли 4 пакета мер, - сообщил Алексей Дюмин. - Это беспрецедентный шаг. Только из регионального и муниципальных бюджетов на поддержку бизнеса было направлено более трех млрд рублей.